عبدالله بن مساعد يلتقي بفريق تصنيف الأندية

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الرياض- البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة أمس بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بفريق عمل مشروع إعادة تصنيف الأندية، برئاسة وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على الخطوات المهمة التي قطعها فريق العمل في تنفيذ التوصيات، التي تم تقديمها من قِبل فريق عمل دراسة واقع الأندية السعودية قبل عدة أشهر، بالإضافة إلى خطة العمل المعدة للتنفيذ النهائي.

يذكر أن فريق عمل دراسة واقع الأندية السعودية، قد خلص إلى عدد من التوصيات؛ أبرزها إعداد معايير لأداء الأندية وبناء مؤشرات لتحققها، وفقًا لتحليل نتائج الدراسة، كذلك دراسة نتائج معايير الألعاب الجماعية، ومن ثم تحديد عدد الأندية المنافسة والممارسة وفقًا لها، بالإضافة إلى التدرج في تفعيل الأندية الرياضية التجارية تدريجيًا.