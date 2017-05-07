عبدالمجيد الزهراني نجم البلاد

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البلاد – ملامح صبح

نتوج العدد المقبل الشاعر والكاتب الزميل عبدالمجيد الزهراني نجما في سماء البلاد وذلك من خلال قصيدته الجديدة( فوق هام الرعب) التي خص بها صفحة(ملامح صبح) ومررناها للدكتور الناقد عبدالله المعيقل والذي شاركنا مشكورا برؤيته النقدية عن النص وعن شاعره الجميل.

(عبدالمجيد) سوف يتمكن جمهوره ومحبو شعره من مشاهدته والاستماع له وهو يلقي قصيدته من خلال الفيديو المرافق والذي ستتابعونه عبر موقع الجريدة عبر اليوتوب اعتبارا من الأحد القادم بمشيئة الله.