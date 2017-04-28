العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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عبد الرحمن الكاظم .. مشروع نجم سلة واعد

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عبد الرحمن الكاظم .. مشروع نجم سلة واعد
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الدمام-حمودالزهراني
أشاد مدرب كرة السلة بنادي الطرف الدكتور محمد مصطفى، بالمستويات التي يقدمها لاعب كرة السلة لدرجة الشباب بالنادي عبدالرحمن الكاظم، وقال :حسب توجيهات مشرف كرة السلة بالنادي سالم المرزوق فإننا هذا الموسم أشركنا عدداً من اللاعبين الشباب مع الفريق الأول، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى؛ بهدف الاحتكاك والاستفادة، والكاظم من اللاعبين الموهوبين بالفريق، وهو من فريق درجة الشباب بالنادي، وهو لاعب صاعد، وواعد، ويشارك مع الفريق الأول بشكل أساسي، رغم أنه ما زال ضمن قائمة فريق الشباب و إن شاء الله تعالى، سيكون له مستقبل باهر، ويكون من أعمدة المنتخب السعودي في المستقبل القريب. وأضاف :اللاعب شاب وطموح، وقد لمست ذلك من خلال انضباطيته في التمارين، والأداء الذي يقدمه، وأملي أن يوفق ويواصل المسيرة؛ حتى يصل لما يطمح إليه.

التصنيف: الرياضة

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