عبد الغني: لن أعتزل ولدي عرضان

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الرياض- البلاد

أكدت مصادر مقربة من نادي النصر، أن قائد الفريق النصراوي حسين عبدالغني، أبدى رغبته في تجديد عقده مع الفريق الأصفر لموسمين آخرين، في حال رغبة الإدارة ببقائه مع الفريق.

وفند عبدالغني كافة الأنباء، التي أشارت إلى نيته الاعتزال نهاية الموسم الحالي، وتحديد فريق ليفربول الإنجليزي لحضور مباراة اعتزاله.

وبحسب ذات المصادر، فإن عبدالغني خلال اجتماعه مع إدارة النصر، أكد على وجود عرضين لديه؛ أحدهما من نادٍ محلي، والآخر من الخليج. وبين القائد النصراوي، أنه لن يلتفت إلى أي عروض، في حال قدم له نادي النصر عرضًا؛ من أجل البقاء فيه.