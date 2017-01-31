عبد الغني يشعل مران النصر .. وزملاؤه يستقبلونه بالأحضان

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الرياض ـ البلاد

أشعل قائد النصر العائد حسين عبد الغني تدريبات فريقه بعد انتظامه في تدريبات الفريق عقب رحيل المدرب زوران حيث قوبل بعاصفة جماهيرية واستقبله زملاؤه بالأحضان, وذلك من خلال تدريبات الفريق اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) .

وجاءت بدايته باجتماع للمدرب تيو براجا مع اللاعبين, رحب في بدايته بانضمام الكابتن حسين عبدالغني للتدريبات بعد انتهاء إجازته , وبعده بين للاعبين برنامجه التدريبي للفترة التي تسبق مباراة الخليج ,تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين كل مجموعة تجري تدريبات تكتيكية على ربع الملعب واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب .

في الوقت الذي واصل عبدالعزيز الجبرين برنامجه التأهيلي بالجري مع تمارين خفيفة في الملعب في الوقت الذي واصل حسين شيعان وبرونو وراكان الشملان برنامجهم العلاجي بالعيادة الطبية . وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالجهاز الفني واللاعبين بحضور الجهاز الإداري.