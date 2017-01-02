عبد الله بن مساعد يستقبل رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي

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الرياض ـ البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أمس رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي محمد بن حنزاب ورئيس وحدة القانون في المركز الدولي للأمن الرياضي أحمد العصيمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون بين الهيئة العامة للرياضة والمركز الدولي للأمن الرياضي لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز البرامج المشتركة.

كما استقبل سموه رئيس مجلس إدارة نادي العربي بعنيزة عبدالعزيز الدرع. واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل حول برامج النادي ومناشطه وكذلك احتياجاته،

مؤكدا سموه أن الهيئة حريصة على قيام كافة الأندية السعودية بواجباتها بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم. كما تلقى رئيس الهيئة العامة للرياضة دعوة من رئيس نادي العربي لحضور منتدى “دعم وتطوير أندية الظل بين الواقع والمأمول” الذي يعقد في منطقة القصيم.