عبد المجيد بورقه بطلا لاسكواش المميزين
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الرياض – البلاد
تُوج اللاعب عبدالمجيد بورقة بلقب بطولة السعودية للمميزين تحت 17 عاماً للعبة الإسكواش، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 22- 23 من شهر ديسمبر الجاري.
وسلم خالد السعد الأمين العام كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب عبدالمجيد بورقة،
فيما تسلم صاحب المركز الثاني لاعب نادي حراء محمد المولد الميدالية الفضية، ومكافأة مالية.
ونال لاعب نادي الهلال عيد العتيبي صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية،
فيما حصل على المركز الرابع لاعب نادي الصفا إلياس الحايكي؛ حيث تسلم مكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة .
الوسوم:اسكواش, عبد المجيد بورقه
التصنيف: الرياضة
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