العدد 21940 20 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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عبد الواحد الزهراني نجم ( البلاد) الأحد المقبل

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عبد الواحد الزهراني نجم ( البلاد) الأحد المقبل
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البلاد – ملامح صبح

يحل الشاعر الكبير الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني نجما في سماء البلاد وذلك من خلال قصيدته (وداع التاسعة والثلاثين) والتي مررناها للناقد ماجد الغامدي فشاركنا برؤية حصرية عن النص وعن شاعره الكبير.

تابعونا الأحد المقبل لتشاركونا المتعة والحفاوة بالنص وبما كتب عنه ولتشاهدوا (عبدالواحد) وهو يلقي قصيدته لكم عبر الفيديو من خلال موقع جريدة البلاد على اليوتوب.

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التصنيف: ملامح صبح

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