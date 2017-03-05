(عبرة)..شاعرة الهم والحياة

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يكتبها-عبدالله سعيد

هد ياليل دام اوجاعنا نايمه

‏خلني في رجا فجرٍ ويوم جديد

‏دام الاحلام سطرٍ باول القايمه

‏لايجي دونها قفلٍ وباب حديد

الشاعرة عايدة محمد والمعروفة بـ(عبرة شعر)تعتبر إحدى الشاعرات اللاتي أعادهن تويتر للمشهد بعد توقفهن عن الكتابة وقد شهدت لها أسماء المهمة في الساحة – ترى في القصيدة متنفسها وعالمها الحالم الجميل، وترى بأنها تتنفس الشعر على حد تعبيرها، وبناء على الوعي والنضوج الملموس في كتاباتها، فهي تكتب همها وهم الآخر وتكتب للحياة برمتها، وتشعل القصيدة من أجل القصيدة وتنفي انبهارها بالشهرة وأضوائها مكتفية بما ورثته من شموخ وأصالة وسمو كما تقول في إحدى قصائدها :

ماني بكثر الوهج والضوء مبهوره

يكفي شموخٍ.تورثته عن اجدادي

عبرة شعر، فرقت عن الكثير بترك بصمتها ونفسها الشعري الخاص، سيما في قالب النص والذي تميزت فيه بحبكة الوزن وسلاسته وسلامته من الهنات والزحاف وخلافه، على عكس الكثير ممن يقعون في تلك الإشكالات، إضافة إلى عذوبة التركيب وصفاء الفكرة ومزجها بالصور البديعة. لعبرة :

شكرا لكل اللي خذوا راحة البال

كانوا رفاقة درب ثم اخذلوني

‏العام كانوا لحن في كل موال

‏واليوم طاحوا كلهم من عيوني