“عبقرية ميسي” تقود برشلونة لرباعية أمام أيندهوفن

قاد الأرجنتيني لينويل ميسي فريقه برشلونة إلى الفوز على ضيفه أيندهوفن 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 32 و77 و87 ، فيما سجل عثمان ديمبلي هدفا في الدقيقة 75.

يذكر أن هذا الهاتريك هو الثامن لميسي في دوري أبطال أوروبا، كما أنه رفع رصيد أهدافه في دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخه إلى 103 هدفا.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول صامويل أومتيتي على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في الدقيقة .79

والتقى الفريقان ست مرات في البطولات الأوروبية حيث فاز برشلونة بمباراتين وخسر في مباراة وتعادلا في ثلاث مباريات.

وتأهل أيندهوفن لدور المجموعات بعد فوزه على باتي بوريسوف البيلاروسي 6 / 2 في مجموع مباراتي الدور الفاصل.

وبنتائج المباراتين، تصدر برشلونة الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني ولكل منهما ثلاث نقاط فيما احتل توتنهام المركز الثالث بلا نقاط بفارق الأهداف أمام أيندهوفن صاحب المركز الأخير.