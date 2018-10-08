عداوي يحقق الذهبية الأولى للسعودية بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

تُوج اليوم لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة أحمد عداوي ، في جاكرتا، بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية “جاكرتا 2018” بذهبية الأولى للمنتخب في منافسات سباق 200 متر شلل دماغي T35 بزمن 30.14 ث.

وقدّم رئيس وفد المملكة للألعاب البارالمبية الاسيوية عسكر الحارثي التهنئة للاعب أحمد عداوي لحصوله على الميدالية الذهبية في أولى منافسات العاب القوى بالبطولة، معرباً بهذه المناسبة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي يلقاه أبناء الوطن في المجالات كافة أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات ورفع اسم المملكة في المحافل كافة، مقدماً شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية السعودية تركي آل الشيخ على الدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة الباررلمبية السعودية من معاليه وتشجيعه لهؤلاء الأبطال لحصد الذهب.

وأشار الحارثي إلى أن اللجنة تتبنى عدد من الأبطال الشباب وتعمل على توفير كافة الإمكانيات لهم وتجهيزهم من خلال المعسكرات والدورات، مثل البطل أحمد عداوي الذي لا يتجاوز عمره الثامنة عشرة وبقية زملاءه في العاب القوى ورفع الأثقال وكرة السلة.