عدد من قادة الدول العربية يغادرون المنطقة الشرقية عقب مشاركتهم في القمة العربية

غادر عدد من أصحاب السمو والفخامة قادة الدول العربية اليوم المنطقة الشرقية، عقب مشاركتهم في القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين ، التي اختتمت أعمالها اليوم .

حيث غادر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له ، وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، الوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف السفير عبدالرحمن السحيباني.

وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الأغا ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان والوفد المرافق له.

حيث كان في وداع سموه في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان رئيس بعثة الشرف عيد بن محمد الثقفي وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية .

فيما غادر فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له.

وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، القائم بالأعمال في سفارة المملكة بلبنان رئيس بعثة الشرف وليد بن عبدالله بخاري وسفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة الدكتور فوزي بن محمد كباره.

وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر فخامة الرئيس محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق والوفد المرافق.

وكان في وداع فخامته بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق رئيس بعثة الشرف عبد العزيز الشمري.

وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.