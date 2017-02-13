عدنان خوجة : جناح مكة مميز بثوبه التراثي الخالص

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البلاد- عبدالهادي المالكي

قال المهندس عدنان خوجة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية ونائب المشرف العام على جناح المنطقة بالجنادرية، إن منطقة مكة المكرمة من أهم المناطق التي تميز المملكة العربية السعودية، حيث بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مكانتها في قلوب المسلمين حرص المنظمون على الجناح بالجنادرية تقديمه للزوار في ثوب تراثي خالص.

وأكد خوجة أن جناح مكة كل عام يضيف الجديد لجمهوره فالعام الماضي كان هناك سوق عكاظ، وهذا العام أضيف للمهرجان معرض “مكة المستقبل” ومبادرة “كيف نكون قدوة؟”، مشيراً إلى أن المهرجان يحمل رسالة تواصل لنقل تراث جيل الآباء والأجداد لجيل الأبناء؛ لتنمية الجانب الثقافي والاجتماعي لدى الشباب عن ماضيهم.

وأوضح أن السوق الشعبي بالجناح يعرض الأكلات الشعبية التراثية التي ربما كثير من الشباب لا يعرفها، بالإضافة إلى اهتمام الجناح بعرض قسم للحرفيين لإبراز الفنون القديمة في العديد من الصناعات المختلفة مثل السبح والنحت، وغيرها من الحرف التراثية التي تحاكي كيف كان يعيش الأبناء والأجداد.

وأكد أن هذه المهرجانات الثقافية لها فوائد كثيرة لجيل الشباب من أهمها رؤية الشاب بعينه العادات والتقاليد التراثية ومعرفة تراث الآباء والأجداد لزيادة المعرفة عن العادات والتقاليد في السابق، بالإضافة إلى تنمية الجانب الثقافي لديهم، مبيناً أن المهرجان ربط للجيل السابق والحاضر عن طريق رؤية الشباب على أرض الواقع كيف كنا نعيش؟ وكيف نحن الآن؟.

وأشار خوجه إلى أن مشاركة قسم خاص بالأسر المنتجة جاء انطلاقاً من استراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة، “بناء الإنسان وتنمية المكان”، مبيناً أن برنامج الأسر المنتجة برنامج اجتماعي مميز يتيح للأسر عرض الأعمال اليدوية التي يصنعونها وإبرازها وتسويقها، بهدف تحسين دخل الأسر محدودي الدخل.

وأبدى خوجه إعجابه من حرص إدارة المهرجان على دعوة دولة كل عام كضيف شرف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تنوع الثقافات داخل المهرجان، وتنقل تراث وثقافة العديد من الدول للزوار، مبيناً أن العام الماضي كانت دولة ألمانيا ضيف شرف المهرجان، وهذا العام جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مشاركة أجنحة دول الخليج.

وقدم خوجه شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، على حرصهم على إقامة مهرجان الجنادرية بهذه الصورة المشرقة، مؤكداً أن صدى المهرجان أصبح عالمياً وأن العديد من الدول تتطلع لمعرفة تراث وثقافة المملكة العربية السعودية عبر مهرجان الجنادرية.

وتمنى خوجه من إدارة المهرجان دراسة إقامته في مناطق أخرى من المملكة كجدة والمنطقة الشرقية، بهدف إعطاء فرصة لجميع المواطنين ممن يصعب عليهم السفر إلى الرياض من التعرف على ماضيهم الجميل وتراثهم المشرف.