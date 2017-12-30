عربة العمل المتنقلة تستهدف توعية 7500 عامل بجدة

جدة – البلاد

استهدفت حملة العربة المتنقلة التي أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تحت مسمى “سوق عمل واعي” 7500 عامل لرفع الثقافة العمالية ونشر الوعي بالحقوق والالتزامات وأخلاقيات العمل وذلك بعدة مراكز تجارية بمحافظة جدة.وقدمت الحملة ردودا على الاستفسارات التي تمحورت فيما يخص العمالة المنزلية ولوائح وزارة العمل وأنظمتها في القطاع الخاص سواء من أصحاب العمل أو العاملين وقد لاقت استحسان الجميع ، إضافة لتنظيم ورش عمل تدريبية ومحاضرات تثقيفية في فترة الحملة المقبلة لرفع الوعي بالنظام ومعرفه اللوائح . وأوضح مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني أن العربة المتنقلة تتكون من عدد من المكاتب التي يتواجد بها المستشارون العماليون وتتمركز في مناطق تجمعات الزوار والعمالة سواء كانت عمالة منزلية أو عمالة أخرى في القطاعين . وأضاف أن العربة يستفيد منها العمالة والكفلاء وأرباب العمل كما تقبل جميع استفساراتهم ، ونشر وتوضيح أهم مبادئ الثقافة العمالية خاصة في ظل احتياج المجتمع لمعرفة الثقافة العمالية بشكل خاص والقانونية بشكل عام حيث يتم ذلك من خلال توزيع المطبوعات والمنشورات التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن لتوضيح ما للعمال من حقوق وما عليهم من التزامات .