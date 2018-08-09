عربية مسلمة على أعتاب الكونغرس

واشنطن ــ الحرة

بات الطريق مفتوحا امام رشيدة طليب، لتصبح اول امرأة مسلمة من اصول عربية تدخل مجلس النواب الأميركي، لتحقق بذلك إنجازا غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عقب فوزها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميتشيغان.

وفازت طليب، وهي ابنة لمهاجرين فلسطينيين، في انتخابات الحزب، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وفي هذه الانتخابات، تفوقت العضوة السابقة في المجلس التشريعي لولاية ميتشيغان، على 5 منافسين آخرين، لشغل منصب نائب عن الولاية اصبح شاغرا العام الماضي، بعد استقالة المخضرم، جون كونيرز، إثر مزاعم بالتحرش الجنسي.

وكتبت طليب في تغريدة على “تويتر” عقب إعلان فوزها: “شكرا جزيلا لكم لأنكم جعلتم هذه اللحظة الرائعة ممكنة”. وقالت وسائل اعلام اميركية، ان فرصة فوز طليب كبيرة للغاية ان لم تكن مضمونة، ذلك انها ستخوض الانتخابات في منطقة تعتبر معقلا تاريخيا للحزب الديمقراطي، وتصوت له دوما، كما انه لا يوجد حتى الآن منافسين اقوياء من الحزب الجمهوري.

وتكتسب ميتشيغان أاهمية كبيرة، لكونها تحتضن جالية مسلمة وعربية كبيرة.

وسبق لطليب ان فازت في عام 2008 بانتخابات المجلس التشريعي المحلي في ميتشيغان.