عرض أكبر إناء عسل في المملكة والشرق الأوسط للبيع

عسير ــــ البلاد

عرض مواطنون سعوديون إناءً من العسل للبيع بمبلغ نصف مليون ريال، وذلك ضمن مهرجان العسل الخامس بمنطقة عسير.

وشهد المهرجان الذي يقام على هامش فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي، إقبالا كبيًرا، تمثل في عرض وبيع عدد من أواني العسل القياسية بمبالغ مالية كبيرة.

واحتفل أهالي محافظة المجاردة بأكبر إناء عسل طبيعي في الشرق الأوسط، والذي يقدر ثمنه بـ 500 ألف ریال، ويصل وزنه إلى أكثر من 1200 كيلو.

وأوضح محافظ المجاردة عبدالله الرعيني، أهمية المهرجان ودوره في تعريف الزوار بما تمتلكه المحافظة من مقومات للسياحة، من جمال الطبيعة وتنوعها، ما أسهم في إنتاج العسل الطبيعي على مدار العام، وتزايد أعداد النحالين.