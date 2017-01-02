العدد 21803 03 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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عرض وحداوي لضم لاعــب الإسماعيلي المـــــصري

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عرض وحداوي لضم لاعــب الإسماعيلي المـــــصري
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متابعة – وليد جاد

ذكرت مصادر رياضية أن إدارة نادي الوحدة السعودي برئاسة هشام مرسي قد قدمت عرضا إلى إدارة نادي الإسماعيلي المصري، وذلك من أجل ضم اللاعب الغاني توريك جبرين،

و قد عرضت إدارة النادي المكي مبلغ 125 ألف دولار من أجل الحصول على اللاعب لمدة موسم بنظام الإعارة ، و يشغل اللاعب الغاني خانة الوسط و يتميز بقوة التسديد. يذكر أن فريق فرسان مكة يمتلك لاعبين أجنبيين؛ هما الأورغوياني أدولفو ليما والسوري جهاد الباعور .

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التصنيف: الرياضة

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