عرض وحداوي لضم لاعــب الإسماعيلي المـــــصري

شارك عبر واتساب

متابعة – وليد جاد

ذكرت مصادر رياضية أن إدارة نادي الوحدة السعودي برئاسة هشام مرسي قد قدمت عرضا إلى إدارة نادي الإسماعيلي المصري، وذلك من أجل ضم اللاعب الغاني توريك جبرين،

و قد عرضت إدارة النادي المكي مبلغ 125 ألف دولار من أجل الحصول على اللاعب لمدة موسم بنظام الإعارة ، و يشغل اللاعب الغاني خانة الوسط و يتميز بقوة التسديد. يذكر أن فريق فرسان مكة يمتلك لاعبين أجنبيين؛ هما الأورغوياني أدولفو ليما والسوري جهاد الباعور .