عرفانا بتضحياتهم من أجل الوطن .. مدرسة بجدة تطلق أسماء شهداء الواجب على قاعات الاختبارات

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جدة- عبدالهادي المالكي

جسدت مدرسة مكة المتوسطة بجدة أجمل معاني الوفاء والعرفان لشهداء الواجب من جنود الوطن البواسل عندما أطلقت أسماء شهداء الواجب على لجان الاختبارات عرفانا وتقديرا لما قدمه أولئك الأبطال من أجل الذود عن حدود و أمن الوطن واستقراره .

وأكد مدير مكتب التعليم بشرق جدة عثمان السهيمي أن التعليم رسالة سامية في شتى مناهج الحياة وتسمية لجان الاختبارات بأسماء شهداء الوطن هو بمثابة الاستذكار والفخر بأولئك الأشاوس رحمهم الله وإبراز تضحياتهم للطلاب .

فيما وصف قائد متوسطة مكة علي الغامدي ماقامت به المدرسة تجاه من قدموا أرواحهم فداء للوطن بأقل الواجب لهم لأنهم مصدر فخر يفخر به كل مواطن ومقيم على أرض الحرمين ولأن الطالب بحاجة لتعزيز وترسيخ معنى الاعتزاز بكل من يدافع عن الوطن الغالي وحتى يفتخر كل ابن من أبناء الشهداء بما بذله والده الشهيد تجاه دينه ومليكه ووطنه .