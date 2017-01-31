العدد 21831 31 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

عروض الروبوت بمهرجان جازان الشتوي

0 تعليق 22 مشاهدة
عروض الروبوت بمهرجان جازان الشتوي
شارك عبر واتساب

جازان – البلاد

حظيت عروض الروبوت الوطنية التي يقدمها فريق الروبوت بمدرسة الأمير سلطان بن عبد العزيز وثانوية العارضة، تحت إشراف إدارة تعليم جازان ، باهتمام وإعجاب زوار مهرجان جازان الشتوي التاسع ” جازان الفل .. مشتى الكل “. ويقدم المدرب علي جابر العبدلي، والطالب طلال علي العبدلي من ثانوية العارضة ، لزوار القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان ، عروضاً مهارية، تتضمن برمجة الربوت للقيام بمهمة كتابة عبارات الاعتزاز بالدين، والولاء للمليك، والانتماء للوطن .

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق