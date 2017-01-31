عروض الروبوت بمهرجان جازان الشتوي
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جازان – البلاد
حظيت عروض الروبوت الوطنية التي يقدمها فريق الروبوت بمدرسة الأمير سلطان بن عبد العزيز وثانوية العارضة، تحت إشراف إدارة تعليم جازان ، باهتمام وإعجاب زوار مهرجان جازان الشتوي التاسع ” جازان الفل .. مشتى الكل “. ويقدم المدرب علي جابر العبدلي، والطالب طلال علي العبدلي من ثانوية العارضة ، لزوار القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان ، عروضاً مهارية، تتضمن برمجة الربوت للقيام بمهمة كتابة عبارات الاعتزاز بالدين، والولاء للمليك، والانتماء للوطن .
الوسوم:مهرجان جازان الشتوي
التصنيف: محليات
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