عروض مسرحية للأطفال و9 جماهيرية بمهرجان الخبر

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الدمام-البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان، افتتح الأربعاء الماضي مهرجان الطفل والعائلة في دورته الثانية في الواجهة البحرية في الخبر ولمدة 10 أيام، يتخللها فعاليات ثقافية وفنية.ويتضمن المهرجان الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام،مسابقة الطفل المسرحي في دورتها السادسة لتكون مادة ثقافية ترفيهية للجمهور، يشارك من خلالها عشرة عروض مسرحية من حائل والمدينة المنورة وأبها والأحساء والدمام والخبر والقطيف بالإضافة إلى مشاركة من مملكة البحرين الشقيقة، لتقدم هذه العروض عشرين عرضاً، في الفترة المسائية وخمسة عروض مسرحية أخرى تقدم في الفترة الصباحية لطلاب المدارس الذي سيكون لهم برنامج خاص، وبهذا العدد من العروض سيتم توفير مناخ ثقافي فني وتربوي للطفل وأسرته ليس للفرجة فقط بل للتفاعل والمشاركة في العروض حسب الرؤية الإخراجية المتوفرة لكل عرض ، وتشارك أيضاً 9 مسرحيات جماهيرية، بالإضافة إلى معرض للفنون البصرية يتضمن أقسام “الرسم، النحت، الخط، التصوير، الكاريكاتير” وأقسام تفاعلية مباشرة أمام الجمهور، لخلق أجواء تتداخل فيها الفنون بمختلف ألوانها ومدارسها.

ويسعى المهرجان إلى تقديم نماذج وطنية بقالب فني تعريفي لها ولخدمتها وعطائها لبلادها، لتكون قدوة حسنة، حيث يقدم شخصيات ببرنامح “معاريس التاريخ” اعتمد في الاختيار التنوع بين الرياضة والإدارة والفن والعلوم، مع ايجاد المتنفسات الأخرى من مسرح خارجي ونقاط بيع للطعام وأماكن للجلوس والترويح، مستهدفاً الطفل والعائلة وكافة مكونات المجتمع في ما يقدم برامج وفعاليات.