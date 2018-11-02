عروض وطنية في ختام مهرجان المسرح المدرسي

أبها – مرعي عسيري

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بعسير ممثلة في إدارة النشاط الطلابي ،فعاليات مهرجان المسرح المدرسي للصغار ، الذي استضافته مؤخرا بمشاركة “15” إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة ، بحضور مشرف عام النشاط الثقافي في وزارة التعليم الدكتور بندر العسيري ، ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة الأستاذ خالد الشهري .

وشمل العرض الأخير تقديم أربعة عروض مسرحية من قبل إدارات التعليم في كل من نجران والقصيم ووادي الدواسر ، وظهران الجنوب تمثلت في تقديم مسرحيات تعبر عن الوطن ، وأهمية الاعتزاز به والانتماء إليه ، فيما قدم العسيري شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم بعسير على استضافتها للمهرجان.

وفي الختام جرى تكريم الجهات المساندة والداعمة والمشاركة في إنجاح المهرجان ، وشملت إدارة الإعلام التربوي بتعليم عسير ، وإدارة العلاقات العامة ، وإدارة مجمع الراشد مول.