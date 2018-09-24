عزام : إصابة عسيري غير مقلقة

جدة – سلطان بن مذكر

أكد الطبيب نرمر محمد عزام استشاري جراحة المخ والأعصاب، المشرف على الحالة الصحية لمهاجم الأهلي مهند عسيري في حديثه الخاص لـ” البلاد” على سلامة مهند من أي أعراض مقلقة، وذلك من خلال الفحوصات الأولية التي أجريت له بالمستشفى

حيث تم إجراء أشعة رنين مغناطيسي مساء أمس، والتي أظهرت لنا سلامة العمود الفقري من أي اصابة مقلقة، ولله الحمد، قائلا : الأمر في إصابته لايتعدى كونه عبارة عن كدمه في العمود الفقري تحتاج إلى الراحة فقط. وأضاف: إنه سيبقى تحت الملاحظة لدينا في اليومين القادمين لحاجته للراحة،

على أن يغادر المستشفى للبدء في العلاج الطبيعي لمدة 10 أيام، وخلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بإمكانه العودة الى التدريبات مع فريقه .