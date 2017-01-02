عزت خلفًا لعيد

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حاتم العطرجي

في سباق محموم فاز المرشح عادل عزت بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لأربع سنوات قادمة خلفًا للرئيس السابق أحمد عيد، بعد منافسة قوية للغاية مع باقي المرشحين، وقد كسب عزت الانتخابات في الجولة الثالثة، بعدما خرج من السباق في المرة الأولى نجيب أبوعظمة بصوت واحد فقط، ثم خالد المعمر بعشر أصوات في الجولة الثانية، لينحصر السباق في النهاية بينه وبين سلمان المالك، وفِي الجولة الثالثة حصل عادل عزت على 25 صوتًا، بينما سلمان المالك حصل على 17 صوتًا، ليفوز بمنصب رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم.

* ألف مبروك، وأسأل الله أن يوفقه ويعينه في خدمة رياضتنا وشباب هذا الوطن الغالي، ويقدم كل مايفيد الوسط الرياضي.

* أتمنى أن تكون فترة رئاسته فترة ومرحلة مختلفة تتسم بالتطور والتميز وأن تواكب تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

* فمهمته ليست سهلة أبداً ويجب عليه وعلى أعضاء إدارته بذل الجهد لُيقدم التميز، وأن يبحث دائماً على ما فيه مصلحة الكرة السعودية.

* من يبحث عن النجاح وتخليد اسمه في صفحات التاريخ يجده ..والعمل الجماعي أساس النجاح، والعمل وفق خطة مبنية على أسس سليمة ومنطقية يحقق مايريد.

* أتمنى أن نرى تطورا في مجال كرة القدم، وخدمة الأندية لما يعود على مصلحة رياضتنا السعودية بالتقدم.

رؤيا :

ننتظر عهدا رياضيا جديدا.