عزت: نسعى لإنهاء أزمات الأندية لدى الفيفا

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

أكد الدكتور عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم أنه شدد على جميع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة ضرورية للغاية؛ من أجل التأهل لكأس العالم 2018. ويتحضر الأخضر لخوض بقية مباريات تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة آسيا بداية من شهر مارس المقبل.

وقال عزت: نحرص ألا تكون هناك فجوة بين الاتحادين القديم والجديد. وأكمل: تفعيل دور الجمعية العمومية أمر مهم، ونريد أن تتم محاسبة الجميع بكل شفافية بما فيهم رئيس الاتحاد.

وحول مقابلته لجياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحدث: نسعى لحل جميع أزمات الاتحاد السعودي في الفيفا، والابتعاد عن تكرارها في المستقبل. وأكمل: رئيس الفيفا أكد دعمه للرياضة السعودية، وتحديداً كرة القدم وهو ينظر للأخضر على أنه منتخب له ثقله.