عزت يتابع تدريبات الأخضر.. والمؤشر يشارك

شارك عبر واتساب

أبوظبي- فهد السليم

وسط حضور ومتابعة عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم، استأنف المنتخب الوطني تدريباته صباح أمس ضمن معسكره المقام حاليا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان الفريق خاض مباراة ودية مساء الثلاثاء الماضي أمام سلوفينيا انتهت بالتعادل السلبي. وعمد المدرب بيرت فان مارفيك إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في المباراة بصفة أساسية، حيث أجروا مجموعة من التمارين الاسترجاعية،

فيما أجرت المجموعة الثانية تمارين اعتيادية بدأت بالجري حول الملعب ثم نفذت مجموعة من التمارين اللياقية. على صعيد متصل شارك اللاعب سلمان المؤشر في التدريبات الجماعية مع زملائه،

فيما اكتفى اللاعب سامي النجعي بتمارين خاصة من الجهاز الطبي؛ لشعوره بألم في العضلة الضامة.