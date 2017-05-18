عزت يثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين لنهائي الكأس

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إعداد – عبدالعزيز عركوك

ثـمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت باسمه، ونيابة عن كافة الرياضيين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدعم والاهتمام الذي تلقاه أسرة رياضة كرة القدم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “حفظه الله”، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، تمثل قيمة حقيقية للمنافسة الأخوية بين الفريقين المتنافسين اللذين سيحظيان بشرف السلام على راعي المباراة، وهي الغاية التي يَسعد من أجلها جميع اللاعبين بعيدًا عن حسابات المكسب والخسارة داخل أرضية الملعب.

وأضاف: “نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم مناسبة رياضية كبيرة تشرفنا جميعاً كرياضيين، وجمهور، ومتابعين، ومحبين لرياضة كرة القدم، بحضور سيدي خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” لتكريم أبنائه اللاعبين، في صورة تعكس حرص مقامه السامي على دعم وتشجيع كافة الرياضيين في مختلف المنافسات.”.

وأكد عزت أن الاتحاد السعودي أنهى كافة الاستعدادات اللازمة للمباراة النهائية التي يترقبها الجميع، مشددًا على الروح الرياضية العالية التي يتحلى بها اللاعبون، وجماهير الناديين التي ستتواجد بكثافة كبيرة في المباراة، بحضور مميز سيكون له انعكاساً إيجابياً كبيراً يقدم الصورة المشرفة، ويعكس الوجه الحقيقي الجميل لأسرة كرة القدم السعودية.

وأضاف “إن الرياضة السعودية اليوم تحظى باهتمام كبير ودعم متواصل من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومن الهيئة العامة للرياضة ممثلة بمعالي الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، وهو ما ساهم في تطوير الرياضة السعودية بشكل عام، وكرة القدم على وجه خاص، في مختلف البطولات”.