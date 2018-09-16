الرياضة

عساف يحمي عرين النمور لموسمين قادمين

كتبه adminaccess_time4 / محرم / 1440 هـ      16 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة-عبدالعزيز عركوك

تمكنت إدارة نادي الاتحاد بقيادة رئيس مجلس الإدارة نواف المقيرن من حسم أمر تجديد عقد الحارس الدولي عساف القرني لمدة عامين قادمين، والذي انتهى عقده مع الفريق يوم أمس السبت بعد مفاوضات كبيرة، شهدت مدا وجزرا، وتسببت في غياب اللاعب عن مواجهة الأمس أمام القادسية

وسيخرط القرني في تدريبات الفريق القادمة استعدادا لتمثيل النادي في اللقاء الدوري الثالث يوم الجمعة القادم أمام التعاون في بريدة،

وقد أبدى عساف سعادته البالغة بالاستمرار مع النمور الاتحادية، متمنيا التوفيق من الله في مشواره القادم.

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