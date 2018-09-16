عساف يحمي عرين النمور لموسمين قادمين

جدة-عبدالعزيز عركوك

تمكنت إدارة نادي الاتحاد بقيادة رئيس مجلس الإدارة نواف المقيرن من حسم أمر تجديد عقد الحارس الدولي عساف القرني لمدة عامين قادمين، والذي انتهى عقده مع الفريق يوم أمس السبت بعد مفاوضات كبيرة، شهدت مدا وجزرا، وتسببت في غياب اللاعب عن مواجهة الأمس أمام القادسية

وسيخرط القرني في تدريبات الفريق القادمة استعدادا لتمثيل النادي في اللقاء الدوري الثالث يوم الجمعة القادم أمام التعاون في بريدة،

وقد أبدى عساف سعادته البالغة بالاستمرار مع النمور الاتحادية، متمنيا التوفيق من الله في مشواره القادم.