عسيري: أسعدنا جماهيرنا

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جدة – احمد الياس

أكد اللاعب عبدالفتاح عسيري، أن فوز فريقه على فريق ذوب آهن أصفهان الايراني، وتأهله للدور الثاني أمر جيد، في هذه المرحلة، وقال عسيري: الحمدلله على هذا الفوز، والذي حسمنا من خلاله بطاقة الصعود لدور الستة عشر من البطولة، واعتقد أنه أمر مميز في طريق التأهل للأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا، واضاف: ظهوري بهذا المستوى في المباراة يعود لمجهود زملائي اللاعبين في الملعب، والحمدلله، أن ربي وفقني، واستطعت تسجيل هدف، وصنع الآخر، وأنا سعيد لأنني تمكنت من إسعاد جماهير الأهلي التي ننتظر وقفتها في المرحلة الحاسمة القادمة، ونحن في نهاية موسم.