عسيري :سنرضي جمهورنا
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جدة – أحمد إلياس
أكد اللاعب عبدالفتاح عسيري، أن الفريق اليوم مطالب أمام فريق بونيودكور الأوزبكي، بالخروج بنتيجة إيجابية، للمنافسة منذ البداية على بطاقة التأهل بالمجموعة، وقال عسيري: البطولة الآسيوية قوية وصعبة على أي فريق، ومشوارها شاق، و\مباراتنا اليوم أمام بونيودكور، هي بداية لهذا المشوار، ولن تكون سهلة على الطرفين، ونحن سنقدم كل ما لدينا، خاصة أن الفوز سيعطينا دافعا للمنافسة على صدارة المجموعة منذ البداية، والأهلي يملك لاعبين أصحاب أداء جماعي عال. علينا التركيز ولعب كل مباراة بالطريقة التي تناسبها، وأضاف عسيري: علينا التركيز في مباراة الليلة، ونسيان خسارة المباراتين الماضيتين بالدوري، وإن شاء الله نقدم المستوى الذي يرضي جماهيرنا، ويشرف الكرة السعودية.
الوسوم:عسيري :سنرضي جمهورنا
التصنيف: الرياضة
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