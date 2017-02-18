عسيري: ننتظر جماهيرنا في الرياض
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جدة- عبدالعزيز عركوك
أكد لاعب نادي الاتحاد أحمد عسيري حاجة اللاعبين إلى الجماهير في مواجهة الليلة أمام الشباب في الكلاسيكو متمنيا أن يشاهد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز مكتظاً بالجماهير وأن تكون النسبة الأعلى للجماهير الاتحادية متمنيا أن يكونوا شعلة من الحماس والنشاط في المدرج لقيادة اللاعبين للمحافظة على الصدارة. وأضاف أن المواجهة ستكون صعبة على الفريقين كون الشباب يضم لاعبين مميزين على الصعيدين المحلي والأجنبي ويبحث عن تحسين الصورة السيئة التي ظهر فيها في الجولات الماضية.
الوسوم:عسيري: ننتظر جماهيرنا
التصنيف: الرياضة
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