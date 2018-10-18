الرياضة

عسيري يحقق أول ميدالية ذهبية سعودية أولمبية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / صفر / 1440 هـ      18 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد عسيري إنجازًا يحدث للمرة الأولى في تاريخ الرياضية السعودية بفوزه بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 61 كجم ضمن دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بالأرجنتين “بيونيس آيرس 2018”.

وهنأ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اللاعب العسيري على هذا الإنجاز، الذي يعد الأول من نوعه للاعبي المنتخبات السعودية في الدورات الأولمبية، معلنًا عن مكافأته بمبلغ مليون ريال.

يذكر أن اللاعب محمد عسيري سجل اسمه كأول لاعب عربي يتأهل للمشاركة في دورة الأرجنتين بعد انتزاعه ذهبية القتال تحت وزن 61 كجم في البطولة المؤهلة للدورة.

ibrahim

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