عسيري يحقق أول ميدالية ذهبية سعودية أولمبية

حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد عسيري إنجازًا يحدث للمرة الأولى في تاريخ الرياضية السعودية بفوزه بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 61 كجم ضمن دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بالأرجنتين “بيونيس آيرس 2018”.

وهنأ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اللاعب العسيري على هذا الإنجاز، الذي يعد الأول من نوعه للاعبي المنتخبات السعودية في الدورات الأولمبية، معلنًا عن مكافأته بمبلغ مليون ريال.

يذكر أن اللاعب محمد عسيري سجل اسمه كأول لاعب عربي يتأهل للمشاركة في دورة الأرجنتين بعد انتزاعه ذهبية القتال تحت وزن 61 كجم في البطولة المؤهلة للدورة.