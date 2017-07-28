عسير تطلق مهرجان الكوميديا الدولي

عسير ــ البلاد

افتتح وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حامد، نيابة عن الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الدورة الثالثة لـمهرجان الكوميديا الدولي، على مسرح المفتاحة بمدينة أبها، الذي يقام ضمن مهرجان “أبها يجمعنا”، تزامنًا مع احتفالات حصول المدينة على لقب عاصمة السياحة العربية.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره كوكبة من ألمع نجوم الكوميديا السعودية والخليجية والعربية، وحشد جماهيري كبير، وقدمه الممثل الكوميدي خالد الفراج، تكريم عدد من الفنانين الذين تركوا بصمة خاصة في صناعة الكوميديا، سواء المحلية أو الخليجية والعربية.

وكرم المهرجان الفنان عبدالمحسن النمر والمخرج عبدالخالق الغانم عن مجمل أعمالهما الفنية، بينما تم تكريم الفنان الكويتي محمد المنصور كممثل للدراما الخليجية، ومن دولة البحرين تم تكريم الفنانة زهرة عرفات نظير ما قدمته في مشوارها الفني.

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