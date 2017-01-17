(عشاء شاورما) يتسبب في تسمم 110مواطنين بالطائف

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الطائف ــــ البلاد

كثفت فرق الطوارئ من مهامها لإسعاف 110 حالات تسمم، وصلت إلى طوارئ مستشفى تربة العام، بالطائف؛ إثر حالة تسمم نتيجة تناول وجبة غذائية من أحد المطاعم بالمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي: إن الفرق الطبية داخل المستشفى تعمل على فرز الحالات، ومتابعة وضعها الصحي، بتوجيه ميداني مباشر من مدير صحة منطقة مكة المكرمة مصطفى بلجون، ومدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس اللذين يوجدان على رأس الفرق الطبية في طوارئ المستشفى.

وأكد الربيعي، أنه تم دعم المستشفى بـ15 فرقة طبية، بجانب أكثر من 55 من الكادر الطبي والفني من مستشفيات الطائف ومستشفى الخرمة، مضيفا: “نطمئن الجميع أن الوضع بشكل تام تحت السيطرة، وجميع الحالات دون المتوسطة، ويجري التعامل معها وفقا لما تقتضيه الحالة”.