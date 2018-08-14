عشرات القتلى بانهيار جسر في جنوى الإيطالية

انهار جسر يمثل جزءا من طريق سريع في مدينة جنوى الإيطالية، الثلاثاء، مخلفا عشرات القتلى ، حسبما أعلن جهاز الإطفاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خدمة الإسعاف الإيطالية، قولها إن الحادث خلف “عشرات القتلى”، دون أن تحدد عددهم.

وعرض التلفزيون الإيطالي صورا للجسر المنهار يعلوه الضباب، وقد انهارت منه أجزاء كبيرة.

وقال وزير النقل، دانيلو تونينلي، على حسابه الرسمي في تويتر “أتابع بقلق شديد ما يحدث في جنوى.. والذي يبدو أنه مأساة كبيرة”.

وأشارت خدمة الإطفاء إلى أن الحادث خلف سقوط عدد من الضحايا بعدما انهار الجسر في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت غرينتش) أثناء هطول أمطار غزيرة.

وأقيم الجسر على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.