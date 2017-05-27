عشرات القتلى والجرحى في هجوم ارهابي على حافلة أقباط بمصر

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القاهرة- وكالات

سقط العشرات بين قتيل وجريح إثر هجوم مسلح استهدف حافلة كانت تقل أقباطاً في محافظة المنيا في صعيد مصر.

وأوضحت وسائل إعلام أن الأقباط كانوا يقومون برحلة من محافظة بني سويف إلى محافظة المنيا، وتوجهوا صباح أمس إلى دير الأنبا صموئيل، غرب مدينة العدوة، إذ وقع الهجوم على الطريق الصحراوي الغربي مصر -أسوان.

وقال شهود عيان أن هناك أطفالا بين ضحايا الهجوم على الحافلة وأن حوالي 10 ملثمين يستقلون سيارة مصفحة، يرتدي بعضهم زيا أشبه بالبدلات العسكرية، أوقفوا الحافلة، واستولوا على ممتلكات من فيها، ثم أطلقوا النيران بطريقة عشوائية.وحسب مصادر، كانت الحافلة تقل أكثر من 40 راكبا.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الهجوم أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 23 آخرين.

وأضاف خالد أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أمر بنقل جميع المصابين لمعهد ناصر بالقاهرة من مستشفيات مغاغة والعدوة وبنى مزار المنيا، ووجه بتحريك أطقم الرعاية المركزة بمعهد ناصر لسرعة إسعاف المصابين.

وكانت الدكتورة دعاء السيد روبى مدير إدارة الطوارئ ببنى سويف قد أكدت أنه تم نقل 8 جثامين ضمن ضحايا الحادث إلى مستشفى بنى سويف العام وأنه تم التنسيق مع مديرية صحة المنيا لنقل كافة الجثامين إلى مشرحة كل مستشفيات بنى سويف العام.

من جانب آخر، ذكرت مصادر بهيئة الإسعاف بمحافظة المنيا، إنه تم نقل جثامين 24 قتيلا إلى المستشفيات كما تم إسعاف 16 مصابا جراء الهجوم. بدوره قال اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، إن قوات الأمن تمشط منطقة الطريق الصحراوي الغربي في المنيا، لملاحقة المجرمين الذين نفذوا الهجوم.

وقالت مصادر حكومية أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا باللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية ومحافظ المنيا، لمتابعة الحادث.

وأضافت أن رئيس الوزراء وجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة تجاه المصابين، وسرعة ضبط الجناة ممن ارتكبوا الحادث الإرهابى وأن عدد مستقلي الأتوبيس يتجاوز 40 مواطنا، وإن هناك عددا آخر من الجثث جارى حصرها ونقلها.

وأوضحت المصادر أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف من محافظات بنى سويف والمنيا، لنقل المصابين والضحايا.

ومن جانبه أكد اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، أن حادث الأتوبيس كان على الطريق الصحراوى الغربى، بين محافظتى بنى سويف والمنيا. وتوجه اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، لمكان استهداف الأتوبيس لتفقد الحادث، والوقوف على ظروفه وملابساته.

وقال اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، فى تصريحات إن قوات الأمن تمشط المنطقة لملاحقة المتهمين.