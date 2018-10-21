عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي شرقي صنعاء

شنت وحدات من الجيش اليمني، هجمات مدفعية استهدفت مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية يمنية ” إن القصف خلف عدداً كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا حيث كان يتواجد في المواقع المستهدفة أكثر من ثلاثين عنصرًا من الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران”.

وفي السياق، سقط عناصر آخرون من المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح في قصف للجيش استهدف عربة تقلهم في المنطقة ذاتها.

وفي مديرية صرواح غربي مأرب، قُتل وأصيب عشرون من المليشيا في كمين محكم للجيش الوطني اليمني.

وذكر مصدر ميداني يمني، في تصريح لموقع / 26سبتمبر نت / التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني استدرجت عناصر من المليشيا في خطوط التماس في جبهة صرواح قبل أن تباغتهم بهجوم مفاجئ شاركت فيه مدفعية الجيش الوطني في اليمن.

وأسفر الهجوم وفقًا للمصدر عن مصرع تسعة من عناصر المليشيا وإصابة أحد عشر آخرين فيما لاذ الباقون بالفرار.