عشماوي يدشن كتاب (بحر الحجاز)

شارك عبر واتساب

جدة – ابراهيم المدني

دشن المهندس حازم بن طلال عشماوي كتاب (بحر الحجاز) وهو اصدار جديد للسنديان العالمية وسوف يتم عرضه في المكتبات والمطاعم البحرية ومحلات بيع المستلزمات البحرية ويضم الكتاب بين دفتيه معلومات قيمة ونادرة عن الكائنات البحرية في البحر الأحمر اضافة للتعريف بطرق الصيد والاماكن المخصصة لها وافضل الوسائل المستخدمة في هذا الجانب

كما يتناول الكتاب المدن الساحلية على البحر الأحمر بشكل عام ويتطرق لموقع كل مدينة والمناطق البحرية الخاصة بها مع التعريف ببيئتها وخصائصها. ويعتبر كتاب بحر الحجاز من الكتب النادرة في هذا المجال حيث حرص المؤلف المهندس حازم عشماوي وهو عاشق ومحب للبحر على تقديم معلومات متكاملة عن البحر الأحمر وخصائصه وبيئته البحرية وسلط الضوء على كافة الأنشطة البحرية وكذلك المأكولات قديماً وحديثاً إضافة إلى جوانب أخرى متعددة يصعب حصرها في هذه المساحة.

وتمنى المهندس حازم عشماوي خلال تدشينه للكتاب أن يحظى بالقبول لدى المهتمين مشيراً إلى أنه يحتوي على جل المعلومات التي تخص البحر الأحمر.