العدد 21845 14 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

عصابة بعباءات نسائية تسطو على محل تجاري بالرياض

0 تعليق 127 مشاهدة
عصابة بعباءات نسائية تسطو على محل تجاري بالرياض
شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

اقتحم مجهولون مرتدين عباءات نسائية محلاً تجارياً في العاصمة الرياض ,وأطلقوا النار داخل المحل الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو بعد الحادثة مشيرين إلى سقوط قتيل، حيث يظهر في المقطع شخص مستلق على الأرض مغطى بشرشف أحمر.

وبحسب المصادر فقد أصيب شخصان يمنيان يعملان في المحل كانا قد رفضا الخضوع لطلب المقتحمين بإفراغ صندوق المحاسبة ما أسفر عن إصابتهما بالطلق الناري.

وفيما لاذ الفاعلون بالهرب وبحوزتهم 25 ألف ريال قاموا بسرقتها من المحل، تم نقل الشابين اليمنيين إلى المستشفى.

وفور وقوع الحادثة تداول السعوديون النبأ عبر وسم كان الأكثر مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر وانشأ المغردون هاشتاغاً يحمل اسم #اطلاق_نار_الهرم_الرياض.

الوسوم:,

التصنيف: الأخيرة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق