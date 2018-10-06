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الإطاحة بعصابة تزييف شرائح الاتصالات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / محرم / 1440 هـ       6 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نجحت شرطة منطقة الرياض في القبض على ثلاثة متهمين، بعد توفر الأدلة على امتهانهم تزييف سجلات شرائح الاتصال والإنترنت العائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة بالمملكة وخارجها.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض إن المتابعة الأمنية لمخالفات أنظمة الاتصالات العامة، والتحريات عن المتورطين فيها،  أسفرت عن الإطاحة بثلاثة متهمين من الجنسية البنجلاديشة، جميعهم في العقد الرابع من العمر؛ حيث تم ضبط بحوزتهم شرائح مقيدة ببيانات وأسماء وهمية معدة ومهيأة للبيع، و13 جهازًا قارئًا البصمة و5 أجهزة قارئة لمعلومات الشرائح، وجهازين حاسب آلي، و35 جهاز جوالات متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقاف المتهمين الثلاثة وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

ibrahim

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