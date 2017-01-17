(عطر البارود) … فيلم يوثق (بطولات الحد الجنوبي)

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جدة ــ البلاد

يترقب عشاق السينما هذه الأيام تدشين باكورة أعمال السينما السعودية لعام 2017، بإطلاق أول فيلم يوثق بطولات وجهاد الشباب السعودي فى الحد الجنوبي، تحت اسم ” عطر البارود”،

وسيعرض الفيلم في وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ من المنتظر أن يبدأ بث الفيلم في الأسابيع المقبلة، وسيتضمن قصصاً وملاحم للقوات السعودية المرابطة على الحد الجنوبي، من خلال رصد ميداني غير مسبوق.

يذكر أن الفيلم من تصوير المخرج السعودي رائد بصراوي، وفكرة وإعداد الإعلامي عناد العتيبي، الذي يعد من أوائل الصحافيين السعوديين، الذين تواجدوا في الحدود السعودية اليمنية بعد أيام بسيطة من انطلاقة عاصفة الحزم قبل عامين، لإعادة الشرعية في اليمن وحماية حدود المملكة الجنوبية من المليشيات الإنقلابية.