عقارات قطر تواصل السقوط .. ونظام الدوحة يشعل الفتنة بين ليبيا والجزائر

شجدة ــ وكالات

اتهم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قطر وقناتها الجزيرة بإثارة الفتنة مع الجزائر وذلك بعد تحريف تصريحات صحافية له مؤخراً، أثارت جدلاً حاداً في الجزائر.

ونقل خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام في مكتب حفتر، عن قائد الجيش قوله إنه لا صحة لما أشيع عن تهديده الجزائر بنقل الحرب الليبية إلى أراضيها، وتأكيده أن علاقة ليبيا بدول جوارها ومن بينها الشقيقة الجزائر رفيعة المستوى.

وقال العبيدي في تصريح بثته وكالة الأنباء الليبية إن قنوات الجزيرة القطرية، والنبأ التابعة لـ(الإخوان) المسلمين التي تبث من تركيا، تحاول دس السم في العسل من خلال تشويهها حديث حفتر المتلفز فيما يتعلق بالجزائر، وذلك خلال لقائه بأعيان ومشايخ وحكماء ليبيا في الأيام الماضية.

ولفت العبيدي إلى أن حفتر أوضح أن قوات الجيش لاحظت دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر، دون أن تتم معرفة هويتها أو تبعيتها، مشيرا إلى أن حفتر أوفد أحد مساعديه إلى الجزائر قصد الاستفسار عن ماهية هذه المجموعات المسلحة، وإن كانت تابعة لحرس الحدود الجزائري، أم أنها مجموعات إرهابية، وأوضح أن الجانب الجزائري تفهم الأمر، وتعهد بمعالجة هذه المسألة.

وفى سياق متصل حققت قطر أسوأ أداء بين أسواق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة التدهور الاقتصادي الحاد، والآثار السلبية للمقاطعة التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حسب تقرير أصدرته مؤسسة أبحاث دولية.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة “جلوبال بروبرتي جايد” للأبحاث التي تقدم المعلومات المالية لمشتري العقارات السكنية، أن قطر ظهرت كأضعف سوق للإسكان في الربع الثاني من عام 2018.

وهذا ليس مفاجئاً نظراً للاقتصاد المتدهور جراء انخفاض أسعار النفط والأزمة السياسية والدبلوماسية المستمرة، لافتا إلى أن اقتصاد الشرق الأوسط نما بنسبة 1.1% فقط في عام 2017، وهو أدنى مستوى خلال 8 سنوات، حسبما أفادت مؤسسة الأبحاث الرائد.

وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار العقارات في قطر انخفض بنسبة 16.91% خلال العام حتى الربع الثاني من عام 2018، بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 9.65% في الربع الأول من عام 2018، و10.42% في الربع الرابع من عام 2017، و3.47% في الربع الثالث من عام 2017، و4.52% في الربع الثاني من عام 2017

ولفت التقرير إلى تراجع أسعار العقارات في الإمارة الخليجية الصغيرة بنسبة 6.62% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير.