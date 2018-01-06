عقب الأوامر الملكية.. حساب المواطن: الدعم مستمر ولن يتوقف

أكد برنامج حساب المواطن ، أنَّ الدعم الذي يحصل عليه المواطنين المستحقين مستمر، وذلك عقب الاوامر الملكية .

وبيّن الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، أنَّ ذلك يأتي وفقاً للسياسات المعلنة

بالتزامن مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أنَّ الأوامر الملكية، تضمّنت عودة العلاوة السنوية، فضلاً عن بدل لغلاء المعيشة، ومكافآت نقدية للمرابطين، والموظّفين الحكوميين، المدنيين والعسكريين، إضافة إلى زيادة في مكافآت الطلاب والطالبات السعوديين بـ 10%، وتكفّل الدولة بضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وزيادة لمخصصات التضامن الاجتماعي والمتقاعدين.