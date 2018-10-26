عقوبات أميركية إضافية على ميليشيات حزب الله الإرهابي

صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على قانون أقره الكونغرس يفرض عقوبات إضافية على حزب الله اللبناني الإرهابي.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له : “إن هذه العقوبات تهدف إلى حرمان حزب الله الإرهابي من الحصول على موارد لتمويل نشاطاته”، متوعدًا إياهم بإجراءات إضافية تستهدف تفكيك نشاطاتهم الإرهابية.

وكان الكونغرس قد مرر قبل حوالي أسبوعين مشروع القانون الذي يفرض عقوبات جديدة ضد حزب الله الإرهابي تهدف إلى الحد من قدرته على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه، وعلى رأسها إيران.

وتمنع العقوبات أي شخص يدعم الحزب ماديا أوأي طرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.