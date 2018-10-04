عقوبات أميركية على شركات لبنانية “تموّل” حزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية؛ لتمويلهم حزب الله اللبناني.

وتشمل العقوبات اللبناني محمد الأمين و7 شركات يديرها، مقرها في لبنان، وتدعم أدهم طباجة، المقرَّب من حزب الله والممول له، وفق “سكاي نيوز”.

وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت في مايو الماضي، عقوبات جديدة على أمين عام ميليشيات حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات حزب الله.

كما شملت تلك العقوبات القياديين في ميليشيات حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.

كذلك فرضت الخزانة في ذات الشهر، عقوبات على محمد قصير، المسؤول بحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقرًا له.

وأكدت وقتها وزارة الخزانة في بيان، أن تلك العقوبات تأتي بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمي، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.