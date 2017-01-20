عقوبات جديدة تنتظر المتطاولين على المسؤولين والعلماء

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الرياض – البلاد

يُناقش مجلس الشورى سن عقوبات جديدة ضد كل من يحاول المساس برجال الدولة والشخصيات الاعتبارية والعلماء، عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يناقش المجلس خلال أيام إقرار عدد من العقوبات الجديدة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التقنية، لمواكبة التطورات التي تشهدها ساحة التقنية والتواصل المعلوماتي.

وتشمل المقترحات قضية التشهير التي سبق وتوافق عليها المجلس والحكومة حولها، وتمت الموافقة عليها وأصبحت نظامًا مستقلا.

وكانت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس، أيدت عددًا من التعديلات على القوانين الجديدة التي ستناقش خلال جلسته المقبلة، حماية للرموز الوطنية والدينية ومواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والخاصة على الشبكة المعلوماتية.

واقترح عدد من الأعضاء أن تشمل العقوبة مَن ينشر في تلك الوسائل ما يدعو للاتجار في الجنس البشري، وكذلك بث وتبادل وتسهيل المواد والبيانات الإباحية ، أو تسهيل الانحراف الخلقي ، ومعاقبة إنشاء وسائل معلوماتية للترويج للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشرها.