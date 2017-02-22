عقوبات فورية لـ (128) مخبزا انقصت الوزن

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الرياض – البلاد

أكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية على المخابز للتحقق من التزامها بالوزن المقرر نظاماً لكيس الخبز والبالغ بالحد الأدنى 510 جرامات.

وأعلنت الوزارة أن نتائج تلك الجولات أسفرت عن زيارة 730 مخبزاً ،وإيقاع مخالفات فورية على 128 مخبزاً في مختلف مناطق المملكة.

وشملت جولات الفرق الرقابية على المخابز مناطق المملكة ، وتم ضبط المخالفات في المدن التالية : الرياض والزلفي والقويعية وشقراء والدوادمي ووادي الدواسر والخرج والمزاحمية وعفيف ورماح وحوطة بني تميم والحريق، ومكة المكرمة وجدة والطائف ورابغ ورنية والقنفذة، والمدينة المنورة والعلا وينبع، والدمام والخبر والقطيف وحفر الباطن والخفجي والاحساء، وحائل وعرعر وبقعاء والقريات وطريف وتبوك والوجه وضبا وطبرجل والجوف، وأبها وخميس مشيط.

وأوقعت فرق الرقابة الميدانية خلال جولاتها 128 مخالفة فورية على المخابز التي لم تلتزم بالوزن المقرر نظاماً، فيما استدعت الوزارة ملاك المخابز المخالفة لإلزامهم بتعديل أوزان الخبز.