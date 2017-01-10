علاء وجمال مبارك يشاهدان مباراة مصر وتونس وسط الجمهور باستاد القاهرة

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البلاد – القاهرة

شهد كل من علاء وجمال ابني الرئيس مبارك المباراة التي أقيمت أول أمس باستاد القاهرة وسط جمهور المشجعين، ولم يجلسا في المقصورة لمشاهدة المباراة.. ولم ينتبه الا القليلون ممن كانوا حولهم وأخذوا معهم صوراً تذكارية..

جدير بالذكر أن كلًا من جمال وعلاء لازالت هناك قضايا معلقة بحقهما في المحاكم لا تستوجب الاحتجاز، بعد ظلا في السجن لأكثر من أربع سنوات، تحت رهن المحاكمات .. التي تمت تسويتها بحكم القانون.

ولم يتعرضا لأية مضايقة من الجمهور، بل خرجا بشكل طبيعي بعد المباراة، وسط حراسة سرية كانت معهم.

وقد لعب المنتخب المصري مع المنتخب التونسي قبل أن يغادرا إلى الجابون للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية التي ستبدأ في الرابع عشر من يناير الحالي..

وقد فاز المنتخب المصري في الدقيقة الأخيرة من المباراة بهدف للاعب مروان محسن.