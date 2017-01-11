(علاج جديد) قد يضع حدا لعمليات حشو الأسنان

شارك عبر واتساب

لندن ــ وكالات

تمكن فريق بريطاني من تطوير طريقة تمكن الأسنان من معالج نفسها ذاتيا بطريقة تضع حدا لعمليات حشو الأسنان التقليدية.

وقال فريق من جامعة كينغز كوليدج لندن أن استخدامهم لبعض المواد الكيمائية أدى إلى تحفيز الخلايا داخل لب الأسنان وعلاج ثقوب صغيرة أصابت أسنان الفئران.

واستطاع فريق العلماء استخدام إسفنجة قابلة للتحلل مشبعة بعقار دوائي ثم وضعها داخل تجويف الأسنان.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها دورية “ساينس ريبورتس” أن نتائج التجربة أسفرت عن “علاج كامل وفعال وطبيعي”.