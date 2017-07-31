علاج جيني جديد للوقاية من الحساسية

جدة ــ البلاد

اجرى باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية دراسة حول استخدام اسلوب علاجي متطور للوقاية من شر الاصابة بانواع مختلفة من الحساسية مثل الربو، من خلال اللجوء إلى طريقة علاجية تعتمد على الجينات.واشارت الدراسة الى انه يمكن الاستفادة من آليات علم المناعة في هذا الشأن، من خلال الحيلولة دون حدوث الحساسية، عبر دفع الجهاز المناعي للامتناع عن التفاعل مع المواد المسببة لهذه الحالة.

وقال البروفيسور راي ستيبتو، قائد فريق البحث، ان اعراض الحساسية التي تصيب المرء “تنجم عن رد فعل خلايا الجهاز المناعي إزاء البروتين الموجود في المادة المسببة للحساسية”.

وأضاف ستيبتو أن التحدي الذي يواجه العلماء يتمثل في حقيقة أن هذه الخلايا المناعية تطور نوعاً من الذاكرة التي تمكنها من ان تصبح مقاومة للعقاقير.

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