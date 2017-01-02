علاج سعودي للسكري يحصل على براءة اختراع أمريكية

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واشنطن ــ البلاد

حصل فريق طبي سعودي من جامعة الملك سعود على براءة اختراع أمريكية لمنتج كيميائي مضاد لمرض السكري، وذلك بعد مجهود ثلاث سنوات من البحث والاختبارات.

وضم الفريق البحثي الأستاذ المساعد د. عاصم محمود السيد بركات، و أ.د. عبد الله بن محمد الماجد، والباحث محمد على محمد.

والعلاج عبارة عن مركب كيميائي يتكون من “أملاح ثنائي إيثيل أمونيوم لمشتق حمض فنايل- ثيو الباربيتوريك، وتم تحضيره والتعرف عليه وإثباته في مختبر الأبحاث بقسم الكيمياء- جامعة الملك سعود- الرياض، وتم إثبات فعاليته الحيوية في مركز الأبحاث بكراتشي- باكستان.